МЧС РФ: Вертолет Robinson совершил аварийную посадку на Сахалине

Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области.

В МЧС России сообщили об аварийной посадке вертолета Robinson северо-восточнее горы Красная, на поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области. Незамедлительно на поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России", - сказали в пресс-службе. Всего привлечены 18 человек и 8 единиц техники.

В экстренных службах сообщили, что люди на борту вертолета живы, одного человека уже эвакуировали.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что пропал с радаров вертолет Robinson R-44 с тремя людьми на борту.

11.26

Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, в пятницу пропал с экранов радаров в Сахалинской области.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина", - сказал он.

На борту, по предварительной информации, находились три человека. На поиск вертолета выдвинулась наземная группа спасателей.