При взрыве в пороховом цеху Рязанской области РФ погибли пять человек

15 августа 2025 г. 14:09
При взрыве в пороховом цеху Рязанской области РФ погибли пять человек

Пять человек погибли при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Здание порохового цеха полностью разрушено. Под завалами находятся люди.

13.35

При взрыве в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области РФ погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

Кроме того, при взрыве пострадали 20 человек.

13.04

Три человека пострадали при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

Здание порохового цеха полностью разрушено.

Версия на азербайджанском языке Rusiyada barıt sexində partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var

