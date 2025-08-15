При взрыве в пороховом цеху Рязанской области РФ погибли пять человек

Пять человек погибли при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области РФ.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Здание порохового цеха полностью разрушено. Под завалами находятся люди.
13.35
При взрыве в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области РФ погибли три человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.
Кроме того, при взрыве пострадали 20 человек.
13.04
Три человека пострадали при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области РФ.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.
Здание порохового цеха полностью разрушено.