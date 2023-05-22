В ряде зарубежных стран завершилось голосование на выборах президента Турции

В рамках второго тура выборов президента Турции на избирательных участках в ряде зарубежных стран завершился процесс голосования, который стартовал 20 мая. В Великобритании, Китае, Австралии, Нидерландах, Испании, Германии, Азербайджане, Казахстане и друг

В рамках второго тура выборов президента Турции на избирательных участках в ряде зарубежных стран завершился процесс голосования, который стартовал 20 мая. В Великобритании, Китае, Австралии, Нидерландах, Испании, Германии, Азербайджане, Казахстане и других странах еще продолжается процесс голосования, который завершится до 24 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, граждане Турции в Пакистане голосовали на избирательных участках, которые были сформированы в посольстве страны в Исламабаде и генеральных консульствах в Лахоре и Карачи. Бюллетени будут доставлены в Турцию самолетом 23 мая и переданы ЦИК республики. Всего в Пакистане зарегистрировано 1 232 избирателя.

В Кыргызстане граждане Турции проголосовали в посольстве страны в Бишкеке. Голосование завершилось в 22:00 по местному времени.

Турецкие граждане в Китае голосовали в посольстве страны в Пекине и генеральных консульствах в Шанхае, Гуанчжоу, а также в Гонконге с 20 по 21 мая. Голосование завершилось в 22:00 по местному времени. В КНР зарегистрировано 4 337 избирателей.

Граждане Турции в Иране проголосовали у урн для голосования, установленных в посольстве Турции в Тегеране и генеральных консульствах в Тебризе и Мешхеде 20-21 мая. Голосование завершилось в 22:00 по местному времени. В стране зарегистрировано 1 592 турецких избирателя.

Голосование завершилось также в Кувейте, Польше, Северной Македонии, Косово, Литве, Эстонии, Нигерии, Алжире и Узбекистане.

Голосование в Азербайджане стартовало вчера. Граждане братской страны, проживающие и работающие в Азербайджане, смогут до 22 мая проголосовать за своего кандидата. Участки открыты с 08:00 до 22:00. Избиратели смогут принять участие в процессе голосования в зданиях посольства в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване. Число граждан Турции с правом голоса, проживающих в Азербайджане, составляет около 6 600 человек.

Всего по данным агентства на 21 мая, число проголосовавших граждан Турции за рубежом составило 1 млн 38 тыс.