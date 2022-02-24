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В ряде российских городов проходят антивоенные протесты

В ряде российских городов проходят антивоенные протесты В ряде российских городов прошли антивоенные протесты.
В регионе
24 февраля 2022 г. 18:57
В ряде российских городов проходят антивоенные протесты

В ряде российских городов проходят антивоенные протесты.

Как сообщает Report, в Екатеринбурге и Новосибирске сотни активистов вышли на улицы в знак протеста против военных действий в Украине.

В Екатеринбурге задержали двух молодых девушек, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

На Пушкинской площади в Москве группа активистов скандировала антивоенные лозунги, перекрывая движение транспорта.

В Санкт-Петербурге люди также вышли на улицы в знак протеста против военных действий в Украине. Задержаны три человека.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın bir sıra şəhərlərində müharibə əleyhinə etirazlar keçirilir

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