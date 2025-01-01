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В ряде регионов России запретили майнинг

В ряде регионов России запретили майнинг С 1 января 2025 года майнинг цифровой валюты запрещен в 10 регионах России, а еще в трех субъектах федерации — значительно ограничен.
В регионе
1 января 2025 г. 08:07
В ряде регионов России запретили майнинг

С 1 января 2025 года майнинг цифровой валюты запрещен в 10 регионах России, а еще в трех субъектах федерации — значительно ограничен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении российского правительства.

В северокавказских республиках — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях (украинские области, которые частично находятся под контролем РФ - ред.) майнинг цифровых валют запрещен вплоть до 15 марта 2031 года.

Также в трех субъектах федерации, точнее, в некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг был серьезно ограничен.

Теперь майнить цифровую валюту нельзя в часы наиболее высокого энергопотребления, а также в различные периоды — в 2025 году майнинг будет запрещен с 1 января по 15 марта, а в последующие годы вплоть до 2031 года — с 15 ноября по 15 марта.

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