В ряде регионов России запретили майнинг

С 1 января 2025 года майнинг цифровой валюты запрещен в 10 регионах России, а еще в трех субъектах федерации — значительно ограничен.

С 1 января 2025 года майнинг цифровой валюты запрещен в 10 регионах России, а еще в трех субъектах федерации — значительно ограничен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении российского правительства.

В северокавказских республиках — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях (украинские области, которые частично находятся под контролем РФ - ред.) майнинг цифровых валют запрещен вплоть до 15 марта 2031 года.

Также в трех субъектах федерации, точнее, в некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг был серьезно ограничен.

Теперь майнить цифровую валюту нельзя в часы наиболее высокого энергопотребления, а также в различные периоды — в 2025 году майнинг будет запрещен с 1 января по 15 марта, а в последующие годы вплоть до 2031 года — с 15 ноября по 15 марта.