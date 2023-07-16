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В ряде провинций Турции бушуют лесные пожары

В ряде провинций Турции бушуют лесные пожары В ряде провинций Турции вспыхнули лесные пожары.
В регионе
16 июля 2023 г. 20:50
В ряде провинций Турции бушуют лесные пожары

В ряде провинций Турции вспыхнули лесные пожары.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, природная стихия бушует в таких провинциях, как Мерсин, Хатай, Кахраманмараш, Чанаккале.

На места были переброшены наземная пожарная техника и спасатели, вызвана авиация.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что для тушения пожара в районе Белен Хатайской провинции привлечены 9 самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 спасателей. "Тушение проводится без перерыва с воздуха и земли", - сказал он, добавив, что власти принимают меры по локализации очагов возгораний до наступления темноты.

Турция в последние дни оказалась во власти жаркой погоды. Местами температура воздуха превышает 45 градусов, что способствует возникновению природных пожаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin bir neçə vilayətində meşələr yanır

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