В ряде областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены 18 января в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины.

Экстренные отключения света введены 18 января в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины.

Как передает Report, об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

Экстренные отключения света применяются в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях с 15 января.

Ранее сообщалось, что три областные энергораспределительные компании Украины были оштрафованы за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины.