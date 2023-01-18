В ряде областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены 18 января в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины.
Как передает Report, об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Экстренные отключения света применяются в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях с 15 января.
Ранее сообщалось, что три областные энергораспределительные компании Украины были оштрафованы за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.
С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины.