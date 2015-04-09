В ряде крупных городов Турции выпал снег

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В турецких городах Стамбуле, Коджаэли, Сакарья и Ялова выпал снег. Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом заявили в Главном управление метеорологии Турции.

Согласно информации управления, снег, который выпал сегодня, продолжится до вечера 10 апреля. При этом снег будет сопровождаться сильным северо-западным ветром.

Главное управление метеорологии Турции сделало предупреждение населению в связи с подобными погодными условиями.

В прошлой ночью в ряде других городов страны также выпал снег. Ряд автомобильных дорог покрылись льдом.