В Ростовской области загорелся электровоз

Электровоз состава с зерном загорелся в субботу на объездной железной дороге Каменска-Шахтинского.

Электровоз состава с зерном загорелся в субботу на объездной железной дороге Каменска-Шахтинского.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 12:40 поступила информация о загорании электровоза (загружен зерном) на объездной железной дороге. Потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

Ожидается отключение электроэнергии для ликвидации задымления. Движение не перекрывалось.

Электровоз загорелся в 12:40, а в 13:37 пожар ликвидировали на площади 20 кв. м, уточнили в ведомстве.