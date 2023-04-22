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В Ростовской области загорелся электровоз

В Ростовской области загорелся электровоз Электровоз состава с зерном загорелся в субботу на объездной железной дороге Каменска-Шахтинского.
В регионе
22 апреля 2023 г. 15:31
В Ростовской области загорелся электровоз

Электровоз состава с зерном загорелся в субботу на объездной железной дороге Каменска-Шахтинского.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 12:40 поступила информация о загорании электровоза (загружен зерном) на объездной железной дороге. Потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

Ожидается отключение электроэнергии для ликвидации задымления. Движение не перекрывалось.

Электровоз загорелся в 12:40, а в 13:37 пожар ликвидировали на площади 20 кв. м, уточнили в ведомстве.

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