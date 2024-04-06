В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена

В Ростовской области (Россия) произошел подрыв трубопровода. Из-за этого загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена.

В Ростовской области (Россия) произошел подрыв трубопровода. Из-за этого загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины.

"В ночь на 6 апреля 2024 года, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область РФ) произошел подрыв трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

"Объект использовался государством-агрессором в военных целях для поддержки ведения геноцидной войны против Украины", - добавили в ГУР.