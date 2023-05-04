В Ростовской области на территории завода нефтепродуктов взорвался БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, произошедшее возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, произошедшее возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram-канале в четверг.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался БПЛА, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что пострадавших нет, причиненный ущерб оценивается как незначительный, возгорание было ликвидировано силами служб предприятия.