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В Ростовской области на территории завода нефтепродуктов взорвался БПЛА

В Ростовской области на территории завода нефтепродуктов взорвался БПЛА Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, произошедшее возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
В регионе
4 мая 2023 г. 09:11
В Ростовской области на территории завода нефтепродуктов взорвался БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, произошедшее возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram-канале в четверг.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался БПЛА, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что пострадавших нет, причиненный ущерб оценивается как незначительный, возгорание было ликвидировано силами служб предприятия.

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