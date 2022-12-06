В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских

Неизвестный мужчина в камуфляжной форме обстрелял полицейских в Новошахтинске, один ранен, злоумышленника ищут.

Неизвестный мужчина в камуфляжной форме обстрелял полицейских в Новошахтинске, один ранен, злоумышленника ищут.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску.