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В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской ячейки "Алля-Аят"

В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской ячейки "Алля-Аят" Сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации совместно с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) Главного управления МВД России по Ростовской области задержали главаря и пятерых участников экстремистской организации "Алля
В регионе
27 марта 2024 г. 16:16
В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской ячейки Алля-Аят

Сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации совместно с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) Главного управления МВД России по Ростовской области задержали главаря и пятерых участников экстремистской организации "Алля-Аят".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Они вербовали в свои ряды местных жителей под зарубежным кураторством.

"Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки. Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны", - сказал собеседник агентства.

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Версия на английском языке Russia's FSB detains extremist cell's recruiters in Rostov-on-Don

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