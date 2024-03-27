В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской ячейки "Алля-Аят"

Сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации совместно с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) Главного управления МВД России по Ростовской области задержали главаря и пятерых участников экстремистской организации "Алля-Аят".
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Они вербовали в свои ряды местных жителей под зарубежным кураторством.
"Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки. Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны", - сказал собеседник агентства.