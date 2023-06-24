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В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия

В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия Массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на выходные, отменены.
В регионе
24 июня 2023 г. 09:12
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия

Массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на выходные, отменены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - написал он.

Согласно плану мероприятий властей Ростовской области 24 июня в регионе было запланировано празднование Дня молодежи. Основные торжества должны были пройти в трех городах - в Ростове-на-Дону, Шахтах и Таганроге. В регионе также идет период выпускных вечеров у старшеклассников.

Ранее Голубев призвал горожан воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома.

В Telegram-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и "необходимые меры принимаются".

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Версия на английском языке All mass events canceled in Russia's Rostov-on-Don

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