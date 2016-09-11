В Ростове-на-Дону эвакуировано 40 человек из-за пожара в жилом доме

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Пожарные ликвидируют возгорание в четырехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону, из здания эвакуировано 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре поступило в 4:58 мск. В настоящее время горит кровля на площади 150 кв. метров с угрозой распространения на все здание, 40 человек эвакуированы", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в тушении пожара принимают участие специалисты и пожарные расчеты МЧС, задействовано 50 человек и 18 единиц техники.