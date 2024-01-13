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В Россию ввезли очередную партию яиц из Азербайджана

В Россию ввезли очередную партию яиц из Азербайджана Азербайджан в субботу поставил в Россию очередную партию столового яйца объемом в 18,63 тонны (306 тыс. шт.).
В регионе
13 января 2024 г. 18:03
В Россию ввезли очередную партию яиц из Азербайджана

Азербайджан в субботу поставил в Россию очередную партию столового яйца объемом в 18,63 тонны (306 тыс. шт.).

Как сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор, по прибытии груза на складе временного хранения проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

В общей сложности в Россию из Азербайджана ввезено 1,8 млн шт. яиц.

Отметим, что первая поставка яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.). 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. 11 января была отправлена очередная партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тыс. штук).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyaya yumurtanın növbəti partiyasını tədarük edib

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