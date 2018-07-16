В Россию вернулись два Ан-124 из Сирии

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии на базы в Новосибирской области. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минобороне России.

"Два вертолета Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа из Сирии вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом", — отмечается в сообщении.

Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки и загружены в самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации.

Прибывшие летчики представлены к государственным и ведомственным наградам, отмечает Минобороны.