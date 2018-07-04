В Россию из Сирии вернулись 27 самолетов и вертолетов

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Из Сирии в Россию вывели без малого 30 самолетов и вертолетов ВКС РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили российские военные.

"Всего в пункты постоянной дислокации из авиабазы Хмеймим в Сирии вернулись на российские аэродромы 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции", - говорится в материалах, распространенных в среду на встрече штурмовиков Су-25 в Краснодарском крае.

Президент Росии Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что РФ продолжает вывод подразделений из Сирии. "Как вы знаете, мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас", - сказал глава государства 28 июня на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.