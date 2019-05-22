В российской Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью

Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии России.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщил командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

"Мы формируем авиационную эскадрилью. Она будет базироваться в Каспийске и будет сформирована из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14ПВ. Это та авиация, которая в основном решает задачи поисково-спасательного обеспечения, оказание медицинской помощи", - сказал С.Пинчук.

Командующий также добавил, что к концу года будет сформирован дивизион ракетного комплекса "Бал" в составе береговых сил Каспийской флотилии.