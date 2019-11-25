В российском Коми на глубине 200 метров горит нефть

Нефть на глубине 200 метров горит в шахте №1 "Яреганефти", производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Горит нефть на глубине 200 метров в нефтяной шахте №1 "Яреганефти". Причина пожара не установлена, идут работы по ликвидации последствий пожара. Все происходит под землей, это экзогенный пожар. Прогнозов по его ликвидации нет", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

В Управлении добавили, что из-за пожара работа в шахте №1 полностью остановлена, остальные две шахты "Яреганефти" работают в обычном режиме, угрозы для них нет.

"Пожар локализован, но не потушен, идут работы по его ликвидации. После того, как пожар будет потушен, полномочия будут переданы Ростехнадзору, и можно будет говорить о причинах возгорания", - уточнили в ГУ МЧС по Коми.

Отмечается также, что в ходе тушения пожара горноспасатели спасли шахтера, сильных ожогов и травм он не получил. Врачи диагностировали у него шок и отравление угарным газом.

В МЧС также добавили, что поиски еще двух людей продолжаются. Поисковая операция должна войти в активную фазу после устранения последствий возгорания на шахте.