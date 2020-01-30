В российском Домодево пассажир самолета угрожает взрывом

Пассажирка самолета авиакомпании S7 после приземления в аэропорту Домодедово угрожает взрывом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"После приземления рейса из Симферополя неадекватная женщина встала в проходе между креслами с сумкой, угрожая взрывом. Экипаж доложил о ситуации наземным службам", - сказал источник в экстренных службах. При этом никаких действий она не предпринимает.

Сейчас самолет буксируют на стоянку. На его борту около 200 человек.

Другой источник в силовых структурах сообщил, что "одна из пассажирок стоит в проходе с сумкой, но никаких требований не предъявляет".

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что "в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности".

"Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", - добавили в пресс-службе.