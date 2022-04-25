В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе

В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП пока нет.

В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП пока нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по сообщениям местных жителей в пабликах, перед двумя пожарами прогремело два взрыва, в частности в районе завода Сельмаш, и вспыхнул пожар в районе нефтебазы "Дружба". Отмечается, что загорелись резервуары с топливом.

РосСМИ пишут, что, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части.