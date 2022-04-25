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В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП пока нет.
В регионе
25 апреля 2022 г. 05:17
В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе

В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП пока нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по сообщениям местных жителей в пабликах, перед двумя пожарами прогремело два взрыва, в частности в районе завода Сельмаш, и вспыхнул пожар в районе нефтебазы "Дружба". Отмечается, что загорелись резервуары с топливом.

РосСМИ пишут, что, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Bryansk şəhərində neft bazasında yanğın olub

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