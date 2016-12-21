В российской военной базе в Армении выявлены махинации на крупную сумму

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В российской военной базе в Армении выявлены махинации с закупками продовольствия на крупную сумму.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Ростове-на-Дону завершилось расследование дела полковника Дениса Зорина, занимавшего руководящие должности в службе продовольственного обеспечения Южного и Центрального военных округов. Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, полковник был причастен к махинациям с закупками продовольствия для военнослужащих российской 102-й военной базы в Гюмри. Ущерб оценивается примерно в 470 млн. руб (более 7, 6 млн. долларов).

В июне 2016 года был осужден на семь лет предполагаемый сообщник Дениса Зорина - начальник продовольственной службы 102-й базы Владимир Фирсов.