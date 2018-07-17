В российской Туве отравились около 100 человек в закусочной

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В республике Тува в инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления обратились 92 человека, 50 из которых были госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, в числе заболевших 17 детей.

Посетители закусочной обращались в больницу с признаками отравления с 12 по 17 июля. Анализы 12 больных показали наличие ДНК сальмонеллы. В настоящее время состояние всех пострадавших стабильное, "с положительной динамикой".

По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие посещали закусочную "Шаурма" на площади Арбата в городе Кызыле. Деятельность закусочной приостановлена, в Кызылский городской суд направили иски о закрытии заведения.

Также сообщается, что у одного из работников закусочной обнаружили ДНК инфекции шигеллы, бактерии которой являются возбудителями дизентерии.