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В городах России начались акции в поддержку Украины

В городах России начались акции в поддержку Украины В российских городах начались акции в поддержку Украины.
В регионе
24 февраля 2023 г. 12:58
В городах России начались акции в поддержку Украины

В российских городах начались акции в поддержку Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В Казани местные жители принесли фотографии разрушенных украинских городов и антивоенные таблички в Ленинский сад.

В Томске у Поклонного креста появился стихийный мемориал солидарности с Украиной. При этом полиция уже начала дежурить в тех местах города, куда жители могут выйти на протесты.

В Хабаровске задержали активиста, вышедшего на пикет к годовщине войны. Пикетчика с плакатом "Не воюйте" задержали и во Владивостоке. Сообщается, что обоих активистов отпустили из полиции без составления протокола.

24 февраля исполняется год с начала войны РФ в Украине.

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Версия на английском языке Protests in support of Ukraine held in some Russian cities
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın bir sıra şəhərlərində Ukraynaya dəstək aksiyaları keçirilir

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