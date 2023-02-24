В городах России начались акции в поддержку Украины

В российских городах начались акции в поддержку Украины.

В российских городах начались акции в поддержку Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В Казани местные жители принесли фотографии разрушенных украинских городов и антивоенные таблички в Ленинский сад.

В Томске у Поклонного креста появился стихийный мемориал солидарности с Украиной. При этом полиция уже начала дежурить в тех местах города, куда жители могут выйти на протесты.

В Хабаровске задержали активиста, вышедшего на пикет к годовщине войны. Пикетчика с плакатом "Не воюйте" задержали и во Владивостоке. Сообщается, что обоих активистов отпустили из полиции без составления протокола.

24 февраля исполняется год с начала войны РФ в Украине.