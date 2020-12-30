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В России женщинам позволят работать трактористами и боцманами

В России женщинам позволят работать трактористами и боцманами В России с 1 января сокращается перечень профессий, которые были официально недоступны женщинам. Всего из списка, насчитывающего 456 пунктов, будет исключено 100 видов работ.
В регионе
30 декабря 2020 г. 06:51
В России женщинам позволят работать трактористами и боцманами

В России с 1 января сокращается перечень профессий, которые были официально недоступны женщинам. Всего из списка, насчитывающего 456 пунктов, будет исключено 100 видов работ.

Как передает Report со ссылкой на "Российскую газету", с начала 2021 года женщины смогут работать трактористами, садиться за руль самосвалов, фур и "КамАЗов". При этом управление строительной техникой будет по-прежнему недоступно.

Также женщины смогут наниматься на суда матросами, боцманами, шкиперами. Также среди разрешенных оказались профессии на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных условиях.

"За последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд", - заявили в пресс-службе Минтруда.

Как сообщает издание, также в ведомстве не исключают, что для женщин "откроют" места среди машинистов скоростных электропоездов, рыбаков прибрежного лова или на верхолазных работах.

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Версия на азербайджанском языке Yeni ildən Rusiyada qadınlar traktorçu və gəmi kapitanı işləyə biləcəklər

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