В России женщинам позволят работать трактористами и боцманами

В России с 1 января сокращается перечень профессий, которые были официально недоступны женщинам. Всего из списка, насчитывающего 456 пунктов, будет исключено 100 видов работ.
Как передает Report со ссылкой на
Также женщины смогут наниматься на суда матросами, боцманами, шкиперами. Также среди разрешенных оказались профессии на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных условиях.
"За последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд", - заявили в пресс-службе Минтруда.
Как сообщает издание, также в ведомстве не исключают, что для женщин "откроют" места среди машинистов скоростных электропоездов, рыбаков прибрежного лова или на верхолазных работах.