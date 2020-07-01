В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию - ОБНОВЛЕНО

Голосование по поправкам к Конституции в России завершилось.
Избирательные участки последними в стране закрылись в самом западном регионе - Калининградской области - в 20.00 по местному времени (22.00 - бакинское время).
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
*** 21:35
В Москве и большей части России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Как передает российское бюро Репорт, согласно данным Центральной избирательной комиссии на 20:00 по московскому времени, явка на голосовании составила 64 99%, из которых 71,99% проголосовали "за".
В 21:00 (22:00 - бакинское время) ЦИК обещает прокомментировать результаты.
Отметим, что первыми в стране завершили голосование в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. А через час закроются участки в Калининградской области.
Напомним, что на голосование вынесено 206 поправок. Депутаты Госдумы их уже приняли, а Конституционный суд признал законными.