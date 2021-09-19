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В России завершились выборы в Госдуму РФ

В России завершились выборы в Госдуму РФ Подошел к концу последний день трехдневных выборов в Государственную думу России, после которых избирателям было необходимо было избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. По результатам третьего дня, парти
В регионе
19 сентября 2021 г. 21:00
В России завершились выборы в Госдуму РФ

Подошел к концу последний день трехдневных выборов в Государственную думу России, после которых избирателям было необходимо было избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. По результатам третьего дня, партия "Единая Россия" занимает лидирующие позиции.

Как передает российское бюро Report, также в эти дни проходят муниципальные выборы.

ЦИК отмечает, что явка на выборах в Госдуму в России превысила 45%. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, голосование проходит "более или менее нормально".

Среди регионов в число активных голосующих вошла Чечня, где проголосовали более 93% избирателей, Татарстан и Башкирия - там явка уже к 15:00 превысила соответственно 70% и 65%, Ставропольский и Краснодарский края (около 55%).

Помимо очного присутствия на выборах у жителей столицы есть возможность отдать свой голос онлайн. Отмечается, явка на онлайн-голосование достигла 95%. Об этом свидетельствуют данные сайта наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

"Онлайн-избирателей - 2 014 765. Выдано бюллетеней - 1 913 304. Явка - 95%", - говорится в сообщении.

По оценкам ЦИК, работа, проделанная ЦИК за последние шесть лет, позволяет гарантировать, что нарушения на выборах скрыть невозможно. Кибератаки на сайт ЦИК в этом году стали беспрецедентными, отметила Памфилова. По ее словам, 50% атак были совершены из США, 25% - из Германии, 10% - из России, 5% - из Китая.

К тому же в ходе выборов подтвердились 12 случаев вбросов в 8 регионах. Недействительными 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada Dumaya seçkilər başa çatıb

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