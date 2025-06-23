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В России завершено расследование уголовного дела о теракте в "Крокусе"

В России завершено расследование уголовного дела о теракте в "Крокусе" Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в "Крокус сити холл".
В регионе
23 июня 2025 г. 18:51
В России завершено расследование уголовного дела о теракте в Крокусе

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в "Крокус сити холл".

Как передает Report, об этом российским СМИ сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, "теракт в "Крокусе" был спланирован и совершен в интересах власти Украины с целью дестабилизации ситуации, боевики хотели совершить теракт и в ТРЦ Каспийска, он был предотвращен".

"Ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено", - заявила Петренко.

По ее словам, подготовка к теракту в "Крокусе" началась за несколько месяцев, часть фигурантов приехала в РФ из-за рубежа, где она проходила подготовку.

"Члены запрещенной в РФ террористической организации "Вилаят Хорасан", а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в... "террористическом акте; содействии террористической деятельности; прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации", - сказала Петренко.

Кроме того, они обвиняются в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, переделке или ремонте взрывных устройств и приготовлении к теракту; фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Петренко сообщила также, что уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Напомним, что теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.

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