В России застрелен предприниматель-азербайджанец

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина застрелил в Саратове предпринимателя-азербайджанца, директора компании "Возрождение-КДМ" Джейхуна Джафарова. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе СУ СК по области.

"24 октября 2017 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи частного домовладения, расположенного на улице Зоологическая города Саратова, тела 55-летнего предпринимателя с пулевым ранением груди", — говорится в сообщении.

Д. Джафаров был застрелен, когда выходил из своего автомобиля.

Лидер азербайджанской общины Саратова Владимир Мурадов прибыл на место убийства. Он являлся другом активного мецената общины Д. Джафарова.

"Добрейшей души был человек. Ни с кем не конфликтовал. Ума не приложу, кому это могло быть выгодно. Он никому не был должен. Только ему были должны", - прокомментировал "КП-Саратов" В. Мурадов.