В России зарегистрировали препарат от коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса "Скайвира" на основе нирматрелвира и ритонавира, разработанный фармацевтической компанией "Промомед".

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса "Скайвира" на основе нирматрелвира и ритонавира, разработанный фармацевтической компанией "Промомед".

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК "Промомед" по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022", - говорится в сообщении.

"Клинические исследования показали выраженное противовирусное действие нового препарата для лечения COVID-19, снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления. Направленный механизм действия на вирусную протеазу определяет успех лечения вне зависимости от штамма SARS-CoV-2. На данный момент препарат "Скайвира" компании "Промомед" может быть показан для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых", - отметил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, слова которого приводятся в сообщении.