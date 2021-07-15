Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 791 против 786 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 791 против 786 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 146 069 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 293 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 016 (11,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 21 493 человека после COVID-19, за все время — 5 278 976.