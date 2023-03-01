О нас

В России запретили с 1 марта передачу платежной информации некоторым организациям

В России запретили с 1 марта передачу платежной информации некоторым организациям Передача платежной информации для ряда организаций с 1 марта запрещена в Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и ряде других сервисов.
В регионе
1 марта 2023 г. 10:07
В России запретили с 1 марта передачу платежной информации некоторым организациям

Передача платежной информации для ряда организаций с 1 марта запрещена в Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и ряде других сервисов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года в силу вступают поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в 2022 году. Теперь ряду организаций в России запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

"Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров. <…> По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams , Skype for business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat. Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia bans transfer of payment information to some organizations from March 1

Экслюзивные новости

Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi