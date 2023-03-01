В России запретили с 1 марта передачу платежной информации некоторым организациям

Передача платежной информации для ряда организаций с 1 марта запрещена в Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и ряде других сервисов.

Передача платежной информации для ряда организаций с 1 марта запрещена в Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и ряде других сервисов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года в силу вступают поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в 2022 году. Теперь ряду организаций в России запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

"Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров. <…> По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams , Skype for business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat. Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.