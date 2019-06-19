В России загорелся склад воинской части

Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Девятнадцатого июня 2019 года в отдельно стоящем складском здании с военным имуществом на территории воинской части в Свердловской области произошло задымление кровли. В результате задымления никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Уточняется, что боеприпасов и взрывчатых веществ на складе нет.

К ликвидации задымления привлечены штатные пожарные расчеты воинской части. Сейчас, по данным ЦВО, участок задымления локализован.