В России загорелся склад воинской части

Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Девятнадцатого июня 2019 года в отдельно стоящем складском здании с военным имуществом на территории воинской части в Свердловской области произошло задымление кровли. В результате задымления никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Уточняется, что боеприпасов и взрывчатых веществ на складе нет.
К ликвидации задымления привлечены штатные пожарные расчеты воинской части. Сейчас, по данным ЦВО, участок задымления локализован.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости