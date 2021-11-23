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В России зафиксировано минимальное число новых случаев заражения COVID-19

В России зафиксировано минимальное число новых случаев заражения COVID-19 В России зафиксировано минимальное число новых случаев заражения COVID-19 с 19 октября - 33 996.
В регионе
23 ноября 2021 г. 12:52
В России зафиксировано минимальное число новых случаев заражения COVID-19

В России зафиксировано минимальное число новых случаев заражения COVID-19 с 19 октября - 33 996.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"За последние сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 33 996 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 024 (6,0%) без клинических проявлений".

Число умерших составило 1 243, за все время скончались 266 579 пациентов с этой болезнью.

За сутки выписаны 36 051 человек, за все время выздоровели 8 089 694.

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