В России зафиксировано 30 случаев заражения "омикрон"-штаммом

В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом "омикрон".

В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

"Около 30 человек, тяжелых нет", — сказал замминистра.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены уже 25 случаев "омикрона".

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом. Это на 4,13% меньше, чем накануне (27 022), и минимум с 6 октября.

Общее число заболевших выросло до 10 267 719, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки в России умерли 1 027 заболевших, общее число умерших достигло 299 249. За день выздоровели 40 219 человек, всего — 9 055 199.