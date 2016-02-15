В России зафиксирован первый случай заболевания вирусом Зика

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Россиянка, находившаяся на отдыхе в Доминиканской Республике, заразилась вирусом Зика. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в официальном заявлении Роспотребнадзора. Отмечается, что это первый случай заболевания лихорадкой гражданами России.

Женщина была незамедлительно госпитализирована, в настоящее время она находится в боксе инфекционного стационара. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Специалисты также установили наблюдение за членами семьи заболевшей.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что в российских климатических условиях риск распространения лихорадки отсутствует.

ВОЗ объявила 1 февраля нынешнюю вспышку лихорадки Зика в Западном полушарии угрозой для мирового здравоохранения. В организации подчеркивают, что имеются "серьезные подозрения о наличии связи между инфекцией Зика во время беременности и микроцефалией (у детей), хотя научно они пока и не подтверждены". Переносчиками вируса являются комары Aedes Aegypti.