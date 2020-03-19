В России зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Москве в результате тяжелой пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний, скончалась пациентка, у которой был диагностирован новый коронавирус.

Как передает Report со ссылкой РБК, об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта.

"В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии", — сообщили в оперштабе.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.