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В России зафиксирован новый максимум по новым случаям COVID-19

В России зафиксирован новый максимум по новым случаям COVID-19 В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки, это новый максимум с начала пандемии.
В регионе
21 января 2022 г. 13:46
В России зафиксирован новый максимум по новым случаям COVID-19

В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки, это новый максимум с начала пандемии.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Оперштаба.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется уже в 57 регионах России.

За сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19.

Число летальных исходов возросло за сутки на 692 против 684 днем ранее, до 324 752.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.

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