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В России зафиксирован максимальный показатель смертности от COVID-19

В России зафиксирован максимальный показатель смертности от COVID-19 Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 679 против 672 днем ранее, что является максимальным значением с начала пандемии.
В регионе
2 июля 2021 г. 13:09
В России зафиксирован максимальный показатель смертности от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 679 против 672 днем ранее, что является максимальным значением с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованные в пятницу.

Всего из-за инфекции в стране умерли 136 565 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,46%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 197, до 5 035 518, это максимальное значение с 19 февраля. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся.

В настоящее время в России продолжают лечение 389 277 человек.

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Версия на английском языке Russia records highest number of COVID-related deaths

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