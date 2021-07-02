В России зафиксирован максимальный показатель смертности от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 679 против 672 днем ранее, что является максимальным значением с начала пандемии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 679 против 672 днем ранее, что является максимальным значением с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованные в пятницу.

Всего из-за инфекции в стране умерли 136 565 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,46%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 197, до 5 035 518, это максимальное значение с 19 февраля. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся.

В настоящее время в России продолжают лечение 389 277 человек.