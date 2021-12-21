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В России зафиксирован 41 случай заражения "омикрон"-штаммом

В России зафиксирован 41 случай заражения "омикрон"-штаммом В России выявлен 41 случай заражения "омикрон"-штаммом, и состояние всех заболевших стабильное.
В регионе
21 декабря 2021 г. 17:45
В России зафиксирован 41 случай заражения омикрон-штаммом

В России выявлен 41 случай заражения "омикрон"-штаммом, и состояние всех заболевших стабильное.

Как передает Report, об этом заявила глава "Роспотребнадзора" Анна Попова.

"Распространение и выявление этого распространения идет очень динамично", - сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусом.

"На сегодняшний день, по оперативным данным, в РФ выявлен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса "омикрон", все больные находятся в стационаре", - отметила Попова.

По ее словам, в первые три дня заболеваемости повышается температура – до 38,5, есть слабость и покашливание, першение в горле. "На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное", - добавила Попова.

12.40

В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

"Около 30 человек, тяжелых нет", — сказал замминистра.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены уже 25 случаев "омикрона".

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом. Это на 4,13% меньше, чем накануне (27 022), и минимум с 6 октября.

Общее число заболевших выросло до 10 267 719, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки в России умерли 1 027 заболевших, общее число умерших достигло 299 249. За день выздоровели 40 219 человек, всего — 9 055 199.

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Версия на английском языке About 30 cases of omicron variant recorded in Russia

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