В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Максимум смертей с коронавирусом за сутки обновлен в РФ, он составил 1064 случаев, за пандемию в стране умерли 228 453 человека с этим заболеванием

Максимум смертей с коронавирусом за сутки обновлен в России, он составил 1064 случаев, за пандемию в стране умерли 228 453 человека с этим заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Максимум новых случаев COVID-19 выявлен за сутки в РФ, он составил 37 141, за всю пандемию в стране зарегистрировано 8 168 305 случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Темп прироста составляет 0,46%.