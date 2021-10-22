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В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 Максимум смертей с коронавирусом за сутки обновлен в РФ, он составил 1064 случаев, за пандемию в стране умерли 228 453 человека с этим заболеванием
В регионе
22 октября 2021 г. 12:38
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Максимум смертей с коронавирусом за сутки обновлен в России, он составил 1064 случаев, за пандемию в стране умерли 228 453 человека с этим заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Максимум новых случаев COVID-19 выявлен за сутки в РФ, он составил 37 141, за всю пандемию в стране зарегистрировано 8 168 305 случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Темп прироста составляет 0,46%.

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