В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1 036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Новый максимум зарегистрированных за сутки случаев в России составил 36 339, за время пандемии в стране зафиксировано 8 131 164 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 339 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3230 (8,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.