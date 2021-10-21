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В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек
В регионе
21 октября 2021 г. 13:11

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составляет 1 036 случаев, за время пандемии в стране погибли 227389 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Новый максимум зарегистрированных за сутки случаев в России составил 36 339, за время пандемии в стране зафиксировано 8 131 164 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 339 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3230 (8,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

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