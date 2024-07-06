В России зафиксировали массовое отравление посетителей одного из кафе

В Республике Бурятия в России зафиксировали массовое отравление посетителей одного из кафе.

В Республике Бурятия в России зафиксировали массовое отравление посетителей одного из кафе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в городе Гусиноозерске.

Сообщается, что в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 22 заболевших, в том числе 13 несовершеннолетних, с признаками острого гастроэнтерита. По результатам первичного обследования госпитализировано 10 человек, из них 8 детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.

В ходе эпидемиологического расследования управлением Роспотребнадзора было установлено, что все обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду из одного кафе города.