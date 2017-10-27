В России задержан разыскиваемый Интерполом участник террористической организации

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Тульской области задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, находившийся в международном розыске по линии Интерпола с лета 2017 года за связи с террористами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В результате оперативно-розыскных мероприятий областных управлений МВД и ФСБ в Туле задержан 44-летний гражданин одной из республик Средней Азии, который летом 2017 года был объявлен в международный розыск.

По данным Интерпола, мужчина порядка 18 лет участвовал в деятельности террористической организации, пропагандировал экстремистские идеи, в частности, создание Исламского халифата на территории Центральной Азии, а также занимался вербовкой и привлекал ряд граждан своей страны к финансированию незаконной деятельности.

В ближайшее время будет решен вопрос о его дальнейшей экстрадиции.