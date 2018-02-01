В России задержан подозреваемый в организации теракта в день президентских выборов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Нижнем Новгороде нейтрализован член террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), готовивший теракт в день проведения выборов президента России 18 марта, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Центра общественный связей ФСБ России в ходе операции была пресечена деятельность члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде. Преступник при поимке оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован специальными подразделениями ФСБ.

На месте происшествия у преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

"По полученным оперативным данным террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента России", - указывается в сообщении ФСБ.

По факту возбуждено уголовное дело.