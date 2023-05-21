В России задержан мужчина, подозреваемый в сожжении Корана

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения мужчиной Корана в Волгограде.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения мужчиной Корана в Волгограде.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Волгоградской области во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России установлен и задержан местный житель Никита Журавель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.