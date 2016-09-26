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    В России задержан гражданин Армении за уклонение от прохождения военной службы

    Решается вопрос об его экстрадиции

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Армении, находящийся в федеральном розыске, задержан в московском аэропорту Домодедово.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили и задержали 25-летнего гражданина Армении, с 2009 года разыскиваемого на родине Таширский ОП МВД Республики Армения за уклонение от прохождения срочной военной службы.

    Мужчина задержан, решается вопрос об его экстрадиции.

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