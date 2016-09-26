В России задержан гражданин Армении за уклонение от прохождения военной службы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Армении, находящийся в федеральном розыске, задержан в московском аэропорту Домодедово.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили и задержали 25-летнего гражданина Армении, с 2009 года разыскиваемого на родине Таширский ОП МВД Республики Армения за уклонение от прохождения срочной военной службы.

Мужчина задержан, решается вопрос об его экстрадиции.