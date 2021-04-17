В России задержали украинского дипломата

ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ

ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".