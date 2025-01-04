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В России задержали четырех человек по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

В России задержали четырех человек по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге Теракт с подрывом бомбы в месте массового пребывания людей предотвращен в Екатеринбурге, задержаны четыре человека.
В регионе
4 января 2025 г. 15:56
В России задержали четырех человек по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

Теракт с подрывом бомбы в месте массового пребывания людей предотвращен в Екатеринбурге, задержаны четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 г.р., разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, двое из задержанных "также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области".

"У них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению", - заявили в ФСБ.

В Следственном комитете РФ (СКР) со своей стороны сообщили, что среди задержанных двое - несовершеннолетних, им предъявлены обвинения.

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